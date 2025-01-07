Более 50 погибших: в Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла

Землетрясение магнитудой 7,1 балла было зафиксировано в Тибетском автономном районе КНР возле границы с Непалом и Индией. Уже известно о более 50 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Синьхуа .

По данным СМИ, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 53 человека, еще более 60 - получили ранения. На месте продолжаются спасательные операции, поэтому количество пострадавших может увеличиться. Около 1500 пожарных и спасателей были задействованы для поиска людей из-под завалов.

В результате землетрясения в регионе зафиксированы серьезные повреждения, которые привели к значительным материальным потерям.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 181 км к северу от индийского города Дарджилинг, примерно в 87 км к северо-востоку от Эвереста. Землетрясение произошло в 09:05 утра по местному времени.

Землетрясения в Тибете

Тибет, расположенный на Тибетском плато, является сейсмически активной зоной из-за тектонических процессов, возникающих в результате столкновения Евразийской и Индийской тектонических плит. Это столкновение создало Гималаи и привело к регулярным землетрясениям в регионе. Землетрясения в Тибете часто имеют значительную силу и могут наносить серьезный ущерб населению и инфраструктуре, в частности в горных районах, где оползни и обвалы становятся дополнительными опасностями.

Одним из самых мощных землетрясений в регионе было землетрясение 1950 года в Тибете и соседнем Ассаме (Индия), магнитудой 8,6. Это одно из самых сильных землетрясений ХХ века, которое привело к многочисленным жертвам и значительным разрушениям. Впоследствии в Тибете фиксировались и другие мощные сейсмические толчки, которые разрушали здания, вызывали лавины и заставляли местное население искать временного убежища.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в начале декабря у побережья США произошло землетрясение магнитудой примерно 7,0 по шкале Рихтера.