Есть угроза цунами. У берегов США произошло сильное землетрясение
Возле побережья США произошло землетрясение магнитудой примерно 7,0 по шкале Рихтера. На этом фоне возможно цунами.
Об сказано в заявлениях Геологической службы США и Национального центра предупреждения о цунами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Геологическая служба отмечает, что землетрясение произошло возле побережья Северной Калифорнии на расстоянии около 64 километров от населенного пункта Петролия.
Фото: точка, где произошло землетрясение (usgs.gov)
Национальный центр предупреждения о цунами отмечает, что угроза цунами есть для для части побережья Калифорнии и Орегона.
Стоит заметить, что землетрясение магнитудой 7,0 по шкале Рихтера считается очень сильным.
В результате такого землетрясения могут появляться трещины в стенах, откалываться куски штукатурки, также частично разрушаются дымовые трубы.
Ураган "Милтон"
Напомним, в октябре в США бушевал ураган "Милтон", который вызвал подтопления и торнадо. Известно, что из-за урагана были погибшие. Также у большого количества американцев пропал свет.
Более детально о последствиях катаклизма - в материале РБК-Украина.
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