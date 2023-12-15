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Почти 1100 оккупантов и две крылатые ракеты. Генштаб обновил потери РФ в войне

Украина, Пятница 15 декабря 2023 08:08
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Почти 1100 оккупантов и две крылатые ракеты. Генштаб обновил потери РФ в войне Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ в войне (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 15 декабря, составили 1090 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет приблизительно 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 343 890 (+1090) человек ликвидировано;
  • танков - 5706 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10654 (+38) ед.;
  • артиллерийских систем - 8099 (+11) ед.;
  • РСЗО - 920 ед.;
  • средства ПВО - 605 ед.;
  • самолетов - 324 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6226 (+20) ед.;
  • крылатые ракеты - 1608 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 699 (+24) ед.;
  • специальная техника - 1189 (+4) ед.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили суммарно 45 российских атак на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

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