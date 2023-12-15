Почти 1100 оккупантов и две крылатые ракеты. Генштаб обновил потери РФ в войне
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 15 декабря, составили 1090 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет приблизительно 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 343 890 (+1090) человек ликвидировано;
- танков - 5706 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин - 10654 (+38) ед.;
- артиллерийских систем - 8099 (+11) ед.;
- РСЗО - 920 ед.;
- средства ПВО - 605 ед.;
- самолетов - 324 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6226 (+20) ед.;
- крылатые ракеты - 1608 (+2) ед.;
- корабли/катера - 22 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10 699 (+24) ед.;
- специальная техника - 1189 (+4) ед.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили суммарно 45 российских атак на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.
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