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Более 4 тысяч оккупантов и не только. Сырский рассказал о потерях РФ за последние две недели

Архивное фото: Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины ликвидировали более 4 тысяч россиян за последние две недели на линии Купянско-Бахмутского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Хортица" Александра Сырского в Telegram.

Враг активизировался в районе Купянска и Бахмута

"Враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска", - говорится в сообщении.

Сирский отметил, что враг увеличил количество использования дронов камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу, путем проведения контратак. 

Впрочем, наши защитники, по словам командующего, разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю.

Потери России

Сырский отметил, что враг ежедневно теряет свои наступательные возможности. 

За две недели в районе ответственности ОСУВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек. 

Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов.

ВСУ уничтожают россиян

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 920 российских оккупантов, поэтому общие потери РФ в полномасштабной войне в Украине в живой силе составляли уже около 313 470 солдат.

Также Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении в течение суток, 13 ноября, уничтожили еще 504 российских оккупантов.

А начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что потери россиян на Авдеевском направлении уже превысили их потери и в Угледаре, и под Бахмутом.

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