Заявку на выплаты по программе "Зимней єПідтримки" подали уже более 4 млн украинцев

Более 4 миллионов украинцев подали заявки на участие в программе "Зимняя єПідтримка" через приложение "Дія" всего через три дня после ее запуска. Программа позволяет получить 1000 гривен на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и других нужд, а также поддержать армию через платформу UNITED24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" и Министерство экономики Украины.
За три дня работы программы "Зимней єПідтримки" в приложении "Дія" более 4 миллионов граждан подали заявки на получение выплат, из которых 900 тысяч заявок оформлены на детей.
Ключевые показатели программы
Для тех, кто оформляет помощь через "Дію", средства будут зачислены на карту Национального кешбека. Чтобы получить выплату, убедитесь, что карта открыта в приложении, и подайте заявку в течение зимнего периода.
На что можно потратить тысячу гривен
Приложение "Дія" также поддерживает возможность отправить средства на нужды армии. Например, задонатить "зимнюю тысячу" можно на проект "Армия дронов" через платформу UNITED24 - прямо с главного экрана приложения.
Для корректной работы программы важно обновить приложение "Дія" до последней версии.
Проект "Зимней єПідтримки" разработан Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством социальной политики. К участию в программе привлечены "Укрпошта", технические администраторы информационных систем, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.
Напомним,что зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, которые находятся за границей. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.
Кроме того, в Украине 1 декабря, стартовала программа зимней поддержки, в рамках которой можно получить тысячу гривен. Получить деньги можно через "Дію", а также "Укрпочту" и банк.