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Заявку на выплаты по программе "Зимней єПідтримки" подали уже более 4 млн украинцев

Фото: что можно оплатить через новую программу (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Более 4 миллионов украинцев подали заявки на участие в программе "Зимняя єПідтримка" через приложение "Дія" всего через три дня после ее запуска. Программа позволяет получить 1000 гривен на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг и других нужд, а также поддержать армию через платформу UNITED24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" и Министерство экономики Украины.

Более 4 миллионов заявок на "Зимнюю єПідтримку" в "Дії": украинцы активно присоединились к программе

За три дня работы программы "Зимней єПідтримки" в приложении "Дія" более 4 миллионов граждан подали заявки на получение выплат, из которых 900 тысяч заявок оформлены на детей.

Ключевые показатели программы

  • 900 тысяч заявок подано на детей;
  • 2 500 000+ заявок за первую сутки, еще 1 000 000 заявок - во вторые;
  • 65% пользователей программы - женщины, 35%  -  мужчины.

Как работает программа

Для тех, кто оформляет помощь через "Дію", средства будут зачислены на карту Национального кешбека. Чтобы получить выплату, убедитесь, что карта открыта в приложении, и подайте заявку в течение зимнего периода.

На что можно потратить тысячу гривен

  • Оплата коммунальных услуг;
  • Пополнение мобильного счета;
  • Покупка лекарств и книг;
  • Оплата почтовых услуг.

Приложение "Дія" также поддерживает возможность отправить средства на нужды армии. Например, задонатить "зимнюю тысячу" можно на проект "Армия дронов" через платформу UNITED24 - прямо с главного экрана приложения.

Для корректной работы программы важно обновить приложение "Дія" до последней версии. 

О программе

Проект "Зимней єПідтримки" разработан Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством социальной политики. К участию в программе привлечены "Укрпошта", технические администраторы информационных систем, физические лица, расчетный банк и уполномоченные банки.

 

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