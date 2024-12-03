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Заявку на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" подали вже понад 4 млн українців

Фото: що можна оплатити через нову програму (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Більше 4 мільйонів українців подали заявки на участь у програмі "Зимова єПідтримка" через додаток "Дія" всього за три дні після її запуску. Програма дозволяє отримати 1000 гривень на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг та інших потреб, а також підтримати армію через платформу UNITED24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" та Міністерство економіки України.

Більше 4 мільйонів заявок на "Зимову єПідтримку" у "Дії": українці активно долучилися до програми

За три дні роботи програми "Зимової єПідтримки" у додатку "Дія" понад 4 мільйони громадян подали заявки на отримання виплат, з яких 900 тисяч заявок оформлено на дітей.

Ключові показники програми:

  • 900 тисяч заявок подано на дітей;
  • 2 500 000+ заявок за першу добу, ще 1 000 000 заявок - у другі;
  • 65% користувачів програми - жінки, 35% - чоловіки.

Як працює програма

Для тих, хто оформлює допомогу через "Дію", кошти будуть зараховані на карту Національного кешбеку. Щоб отримати виплату, переконайтеся, що карта відкрита в додатку, і подайте заявку впродовж зимового періоду.

На що можна витратити тисячу гривень:

  • Оплата комунальних послуг;
  • Поповнення мобільного рахунку;
  • Придбання ліків і книг;
  • Оплата поштових послуг.

Додаток "Дія" також підтримує можливість відправити кошти на потреби армії. Наприклад, задонатити "зимову тисячу" можна на проєкт "Армія дронів" через платформу UNITED24 - прямо з головного екрана додатка.

Для коректної роботи програми важливо оновити додаток "Дія" до останньої версії. 

Про програму

Проєкт "Зимової єПідтримки" розроблено Міністерством економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики. До участі в програмі залучено "Укрпошту", технічних адміністраторів інформаційних систем, фізичних осіб, розрахунковий банк і уповноважені банки.

Нагадаємо,що зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

Крім того, в Україні 1 грудня, стартувала програма зимової підтримки, в рамках якої можна отримати тисячу гривень. Отримати гроші можна через "Дію", а також "Укрпошту" та банк.

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Дія