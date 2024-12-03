Заявку на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" подали вже понад 4 млн українців

Більше 4 мільйонів заявок на "Зимову єПідтримку" у "Дії": українці активно долучилися до програми

За три дні роботи програми "Зимової єПідтримки" у додатку "Дія" понад 4 мільйони громадян подали заявки на отримання виплат, з яких 900 тисяч заявок оформлено на дітей.

Ключові показники програми:

900 тисяч заявок подано на дітей;

заявок подано на дітей; 2 500 000+ заявок за першу добу, ще 1 000 000 заявок - у другі;

заявок за першу добу, ще заявок - у другі; 65% користувачів програми - жінки, 35% - чоловіки.

Як працює програма

Для тих, хто оформлює допомогу через "Дію", кошти будуть зараховані на карту Національного кешбеку. Щоб отримати виплату, переконайтеся, що карта відкрита в додатку, і подайте заявку впродовж зимового періоду.

На що можна витратити тисячу гривень:

Оплата комунальних послуг;

Поповнення мобільного рахунку;

Придбання ліків і книг;

Оплата поштових послуг.

Додаток "Дія" також підтримує можливість відправити кошти на потреби армії. Наприклад, задонатити "зимову тисячу" можна на проєкт "Армія дронів" через платформу UNITED24 - прямо з головного екрана додатка.

Для коректної роботи програми важливо оновити додаток "Дія" до останньої версії.

Про програму

Проєкт "Зимової єПідтримки" розроблено Міністерством економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики. До участі в програмі залучено "Укрпошту", технічних адміністраторів інформаційних систем, фізичних осіб, розрахунковий банк і уповноважені банки.