Шмыгаль анонсировал аудит "тысячи Зеленского": кому придется вернуть деньги

Зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, которые находятся за границей. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

Глава правительства предположил, что украинцев за границей, которые будут оформлять тысячу гривен, может быть “минимальное количество”.

"Но мы проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать деньги. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", - подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что получить тысячу гривен от государства могут только те украинцы, которые находятся на территории Украины.

Сначала граждане подтверждают, что они находятся на территории Украины, декларативным способом, а потом это проверяется по реестрам, геолокации и при помощи других программных способов.