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ВСУ продвигаются под Бахмутом и на Южном направлении, - Маляр

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Украина, Четверг 13 июля 2023 22:46
ВСУ продвигаются под Бахмутом и на Южном направлении, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях, имеют частичный успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Ситуация на востоке Украины

"Сегодня, как и вчера, на Востоке горячо. Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Бои вблизи Бахмута

"На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением", - сказала Маляр.

ВСУ продвигаются под Бахмутом и на Южном направлении, - Маляр

Фото: Бахмутское направление (deepstatemap.live)

Также она рассказала, что на северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

Обстановка на Южном направлении

По ее словам, на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

"На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", - пишет заместитель министра обороны.

ВСУ продвигаются под Бахмутом и на Южном направлении, - Маляр

Фото: Южное направление (deepstatemap.live)

Также враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что украинские бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось.

Наступление украинских воинов

Напомним, в последние недели украинские военные усилили свои атаки вблизи Бахмута, южнее и севернее города. Также ВСУ продолжают оказывать давление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты атакуют вблизи Авдеевки, Марьинки и на Лимано-Купянском направлении.

Сегодня представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные продолжают продвигаться на двух направлениях фронта. ВСУ имеют успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.

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