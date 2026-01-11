ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Более 35 целей. США нанесли масштабные удары по ИГИЛ в Сирии

Сирия, Воскресенье 11 января 2026 02:25
UA EN RU
Более 35 целей. США нанесли масштабные удары по ИГИЛ в Сирии Фото: самолет сил Центрального командования США (X.com CENTCOM)
Автор: Марина Балабан

Американские военные нанесли авиаудары по позициям "Исламского государства" (ИГИЛ) в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на силы Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х и американские СМИ.

Удары были нанесены примерно в 12:30 по восточному времени и направлены на несколько позиций ИГИЛ по всей стране.

Они являются частью операции "Соколиный глаз", начавшейся 19 декабря в ответ на нападение боевиков на американские и сирийские войска в Пальмире.

По данным CBS News, в ходе операции было выпущено более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям.

В операции участвовали более 20 самолетов, в том числе американские F-15E, A-10, AC-130J, беспилотники MQ-9, а также иорданские F-16.

Эта операция стала второй по счету атакой американских военных на объекты Исламского государства в Сирии с 19 декабря, после убийства двух американских солдат Национальной гвардии и их переводчика одиноким боевиком ИГИЛ.

"Наше послание остается непоколебимым: если вы нанесете вред нашим бойцам, мы найдем вас и убьем где угодно в мире, как бы вы ни пытались избежать правосудия", - говорится в сообщении CENTCOM.

Как писало издание Fox News, накануне специальный посланник США по вопросам Сирии Том Баррак встретился в Дамаске с руководством страны, включая президента Ахмеда аш-Шараа и министра иностранных дел Асаада аш-Шайбани, чтобы обсудить будущее Сирии.

По словам Баррака, переговоры сосредотачивались на "последних событиях в Алеппо и более широком пути вперед для исторического перехода Сирии".

Он добавил, что США "приветствуют исторический переход Сирии и выражают поддержку сирийскому правительству во главе с президентом аш-Шараа".

Удары подчеркивают стремление США реагировать на угрозы ИГИЛ в регионе и поддерживать стабильность в Сирии после серии нападений на американские и союзные силы, отмечает издание.

Инциденты в Сирии

Напомним, 13 декабря сообщалось, что в Сирии боевик ИГИЛ устроил засаду и убил двух американских солдат и одного гражданского переводчика.

Нападение произошло, когда руководители коалиции сил под руководством США и Сил внутренней безопасности Сирии совершали совместную поездку по региону Бадия. Позже делегация вошла в "укрепленный командный пункт", принадлежавший руководству Сил внутренней безопасности Сирии, где нападавший открыл огонь по воротам.

Президент США Дональд Трамп выразил слова скорби по погибшим и заявил, что это было нападение ИГИЛ на США и Сирию. Поэтому ожидается ответный удар.

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа осудил это убийство и тоже выразил слова соболезнования.

Также 19 сентября в Центральном командовании США заявили, что американские войска во время рейда ликвидировали в Сирии планировщика внешних операций ИГИЛ Омара Абдула Кадера.

Кроме того, 25 июля стало известно, что войска США провели рейд в сирийской провинции Алеппо. Во время операции военным удалось ликвидировать старшего главаря ИГИЛ Дийю Зауба Муслих аль-Хардани.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Сирии Соединенные Штаты Америки ИГИЛ
Новости
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Украина призывает усилить давление на Иран за репрессии и поддержку РФ
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка