Более 35 целей. США нанесли масштабные удары по ИГИЛ в Сирии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на силы Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х и американские СМИ.

Удары были нанесены примерно в 12:30 по восточному времени и направлены на несколько позиций ИГИЛ по всей стране.

Они являются частью операции "Соколиный глаз", начавшейся 19 декабря в ответ на нападение боевиков на американские и сирийские войска в Пальмире.

По данным CBS News, в ходе операции было выпущено более 90 высокоточных боеприпасов по более чем 35 целям.

В операции участвовали более 20 самолетов, в том числе американские F-15E, A-10, AC-130J, беспилотники MQ-9, а также иорданские F-16.

Эта операция стала второй по счету атакой американских военных на объекты Исламского государства в Сирии с 19 декабря, после убийства двух американских солдат Национальной гвардии и их переводчика одиноким боевиком ИГИЛ.

"Наше послание остается непоколебимым: если вы нанесете вред нашим бойцам, мы найдем вас и убьем где угодно в мире, как бы вы ни пытались избежать правосудия", - говорится в сообщении CENTCOM.

Как писало издание Fox News, накануне специальный посланник США по вопросам Сирии Том Баррак встретился в Дамаске с руководством страны, включая президента Ахмеда аш-Шараа и министра иностранных дел Асаада аш-Шайбани, чтобы обсудить будущее Сирии.

По словам Баррака, переговоры сосредотачивались на "последних событиях в Алеппо и более широком пути вперед для исторического перехода Сирии".

Он добавил, что США "приветствуют исторический переход Сирии и выражают поддержку сирийскому правительству во главе с президентом аш-Шараа".

Удары подчеркивают стремление США реагировать на угрозы ИГИЛ в регионе и поддерживать стабильность в Сирии после серии нападений на американские и союзные силы, отмечает издание.