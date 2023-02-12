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Число жертв землетрясений на Ближнем Востоке перевалило за 35 тысяч

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Ближний Восток, Воскресенье 12 февраля 2023 22:44
Число жертв землетрясений на Ближнем Востоке перевалило за 35 тысяч Фото: В результате землетрясений в Турции и Сирии количество погибших достигло 35 тысяч (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Число жертв в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло 35 тысяч. Спасатели продолжают разбор завалов, однако вероятность найти под обломками живых людей низка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Anadolu.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), в результате землетрясения погибли по меньшей мере 29 605 человек, более 80 000 пострадали, полностью или частично разрушены около 25 000 зданий.

Из пострадавших регионов эвакуировано около 148 000 человек, в зоне катастрофы работают более 233 000 работников поисково-спасательных служб. Разборы завалов продолжаются, ожидается, что тела под обломками будут находить до окончания работ.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующаяся в Лондоне, дает оценку примерно 5300 погибших в Сирии, в том числе на территориях, которые режим Башара Асада не контролирует, и более 6000 пострадавших. Власти Сирии официально заявили о более 2000 погибших и тысячах пострадавших от землетрясения на подконтрольной Дамаску территории.

Напомним, в Турции ущерб экономике, нанесенный землетрясениями, оценили в размере более 84 миллиардов долларов, или около 10% ВВП.

Суды Турции позволили арестовать более 130 человек, которые могут быть причастны к строительству рухнувших в результате землетрясений домов.

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