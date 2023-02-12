Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
Кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула 35 тисяч. Рятувальники продовжують розбір завалів, однак вірогідність знайти під уламками людей живими низька.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Anadolu.
За даними управління з надзвичайних ситуацій (AFAD), в результаті землетрусу загинули щонайменше 29 605 людей, понад 80 000 постраждали, повністю або частково зруйновано близько 25 000 будівель.
Із постраждалих регіонів евакуйовано майже 148 000 осіб, у зоні катастрофи працюють понад 233 000 працівників пошуково-рятувальних служб. Розбори завалів продовжуються, очікується, що тіла під уламками знаходитимуть до закінчення робіт.
Моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), яка базується в Лондоні, дає оцінку приблизно 5300 загиблих у Сирії, зокрема на територіях, які режим Башара Асада не контролює, і понад 6000 постраждалих. Влада Сирії офіційно заявила про понад 2000 загиблих і тисячі постраждалих від землетрусу на підконтрольній Дамаську території.
Нагадаємо, в Туреччині збитки економіці, спричинені землетрусами, оцінили у розмірі понад 84 мільярди доларів, або близько 10% ВВП.
Суди Туреччини дозволили заарештувати понад 130 осіб, які можуть бути причетними до будівництва будинків, що завалилися внаслідок землетрусів.
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