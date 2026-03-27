Более 300 американских военных получили ранения в Иране

19:19 27.03.2026 Пт
2 мин
Большинство военнослужащих уже вернулись в строй
aimg Екатерина Коваль
Фото: военнослужащие армии США (Getty Images)

По меньшей мере 303 американских военнослужащих получили ранения во время войны с Ираном, которая длится почти месяц. Большинство травм - черепно-мозговые, вызванные взрывами иранских беспилотников и других боеприпасов.

Количество раненых и их состояние

По данным американского чиновника, из 303 пострадавших:

  • 273 военных вернулись к выполнению обязанностей;
  • 10 получили тяжелые ранения.

Кроме раненых, потери США составляют 13 погибших военнослужащих.

Основная причина: черепно-мозговые травмы

Подавляющее большинство ранений - это черепно-мозговые травмы (ЧМТ), которые возникают из-за ударной волны от взрывов. Такие повреждения могут вызывать:

  • проблемы с памятью;
  • мигрени;
  • хроническую усталость;
  • когнитивные нарушения.

Как отмечают военные чиновники, основную угрозу представляют иранские дроны-камикадзе и другие взрывные боеприпасы, которые наносят удары по позициям американских сил.

Ситуация на фронте

Война между США и Ираном началась в конце февраля после серии ударов по американским базам в регионе. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что США "уже выиграли войну", боевые действия продолжаются. Иран продолжает атаковать позиции коалиции с помощью дронов и ракет, а Вашингтон отвечает ударами по иранским объектам, в частности на острове Харг.

Напомним, по данным Reuters, с начала операции США уничтожили лишь треть ракетного запаса Ирана.

Также появилась информация, что китайские суда внезапно не пустили через Ормузский пролив, что может свидетельствовать об углублении регионального кризиса и возможных разногласиях между Тегераном и Пекином.

