Более 300 американских военных получили ранения в Иране

Количество раненых и их состояние

По данным американского чиновника, из 303 пострадавших:

273 военных вернулись к выполнению обязанностей;

10 получили тяжелые ранения.

Кроме раненых, потери США составляют 13 погибших военнослужащих.

Основная причина: черепно-мозговые травмы

Подавляющее большинство ранений - это черепно-мозговые травмы (ЧМТ), которые возникают из-за ударной волны от взрывов. Такие повреждения могут вызывать:

проблемы с памятью;

мигрени;

хроническую усталость;

когнитивные нарушения.

Как отмечают военные чиновники, основную угрозу представляют иранские дроны-камикадзе и другие взрывные боеприпасы, которые наносят удары по позициям американских сил.

Ситуация на фронте

Война между США и Ираном началась в конце февраля после серии ударов по американским базам в регионе. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что США "уже выиграли войну", боевые действия продолжаются. Иран продолжает атаковать позиции коалиции с помощью дронов и ракет, а Вашингтон отвечает ударами по иранским объектам, в частности на острове Харг.