Эксперт спрогнозировал, когда может начаться битва за Курахово

Российские оккупанты могут попытаться взять Курахово Донецкой области в полуокружение. Битва за город, вероятно, начнется в ближайшие недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Некоторые эксперты говорят, что в ближайшие недели может начаться битва за Курахово. И я с этим согласен", - отметил Гетьман.

По его словам, тактика врага понятна - он пытается зайти с другого фланга, если продвижение не выходит. Украинские защитники делали подобным образом.

Эксперт подчеркнул, что пока сложно сказать, смогут ли ВСУ сдержать вражеское продвижение.

"Чтобы Силам обороны это удалось, нужно больше техники, людей и оружия", - уточнил Гетьман.