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РФ меняет маршруты и управляет реактивными дронами онлайн, - Игнат

13:54 31.08.2026 Пн
2 мин
Украинские пилоты для сбивания вражеских целей выполняют "ювелирную работу" и очень рискуют
aimg Валерий Ульяненко
РФ меняет маршруты и управляет реактивными дронами онлайн, - Игнат Фото: руководитель управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат (facebook.com yuriy ignat)
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Российские войска используют маршруты вдоль белорусской границы и реактивные дроны с онлайн-управлением для атак на Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Российские оккупанты часто запускают ударные беспилотники, в том числе реактивные "Шахеды", прижимаясь к границе с Беларусью. Они заходят через Киевское водохранилище и маневрируют на разных высотах.

В то же время это направление не единственное - враг также массированно атакует с юга, Сумской и Черниговской областей. Силы ПВО сбивают значительную часть дронов, однако уничтожить все цели невозможно из-за погодных условий и ограниченности средств в конкретных локациях.

Кроме дронов, летящих по четко заданным координатам, серьезной опасностью является то, что часть беспилотников имеет онлайн-управление. Для этого враг применяет mesh-сети, где каждый дрон служит ретранслятором сигнала для станции управления.

"Благодаря операторам на командных пунктах россияне могут оценивать ситуацию в реальном времени, различать макеты от настоящих объектов и выбирать приоритетные цели. Оккупанты уже неоднократно пытались поразить поезда, локомотивы и автомобили мобильных огневых групп во время движения", - рассказал Игнат.

Перехват вражеских целей

Для перехвата реактивных "Шахедов" украинские военные активно привлекают тактическую авиацию. Игнат заявил, что украинские пилоты истребителей "делают большое дело", уничтожая не вражеские цели не только ракетами, но и авиационными пушками.

"Это ювелирная работа, которую сегодня и "Миражи", и F-16, и даже самолеты МиГ-29 выполняют, рискуя, безусловно рискуя, но другого выхода нет, чтобы сбивать. И поэтому, если реактивный "Шахед" летит очень быстро, если он летит очень высоко, то должны рассчитывать на этот способ сбивания, а именно с помощью нашей тактической авиации, лётчиков-истребителей", - отметил Игнат.

Он добавил, что параллельно на земле работают зенитные комплексы, ПЗРК и ракеты с лазерным наведением.

Напомним, Игнат сообщил, что страна-агрессор значительно увеличила применение реактивных дронов. Он отметил, что Киев остается одним из главных направлений вражеских атак.

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