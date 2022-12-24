RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 250 млн случаев за 20 дней. В Китае распространяется новая волна COVID-19

Фото: в Китае распространяется новая волна COVID-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Китае за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19, правительство вводит ряд локальных карантинных мер в отдельных районах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Более половины населения Пекина и провинции Сычуань являются носителями болезни. Только во вторник, 20 декабря, в стране было выявлено 37 миллионов новых случаев инфицирования", — сообщил заместитель директора Центра контроля и профилактики заболеваний Китая Сунь Ян.

Ранее мы писали, что города Китая захлестнула новая волна COVID-19. В аптеках ощущается дефицит самых популярных лекарств. В декабре в стране объявили об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это первые радикальных изменения с начала пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в конце прошлого месяца по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайCOVID