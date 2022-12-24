Более 250 млн случаев за 20 дней. В Китае распространяется новая волна COVID-19

В Китае за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19, правительство вводит ряд локальных карантинных мер в отдельных районах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Более половины населения Пекина и провинции Сычуань являются носителями болезни. Только во вторник, 20 декабря, в стране было выявлено 37 миллионов новых случаев инфицирования", — сообщил заместитель директора Центра контроля и профилактики заболеваний Китая Сунь Ян.

Ранее мы писали, что города Китая захлестнула новая волна COVID-19. В аптеках ощущается дефицит самых популярных лекарств. В декабре в стране объявили об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это первые радикальных изменения с начала пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в конце прошлого месяца по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году.

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