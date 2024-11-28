Потери РФ в Украине превысили 736 тысяч военных, - Генштаб

За сутки, 27 ноября, украинские военные ликвидировали 1220 оккупантов. С начала вторжения потери РФ уже превысили 736 тысяч военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 27 ноября состоялись 150 боевых столкновений. Самой "горячей" ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях, также враг был активным на Купянском и Времевском.

По состоянию на утро 28 ноября на фронте в целом произошли 157 боевых столкновений. Самыми "горячими" остаются районы Курахово и Покровска.

В частности, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

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