Потери РФ в Украине превысили 736 тысяч военных, - Генштаб
За сутки, 27 ноября, украинские военные ликвидировали 1220 оккупантов. С начала вторжения потери РФ уже превысили 736 тысяч военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 736630 (+1220) человек ликвидировано;
- танков - 9450 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин - 19306 (+2) ед.;
- артиллерийских систем - 20852 (+22) ед;
- РСЗО - 1256 ед.;
- средства ПВО - 1005 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19661 (+45) ед.;
- крылатые ракеты - 2765 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30186 (+60) ед.;
- специальная техника - 3697 (+10) ед.
Ситуация на фронте
На фронте по состоянию на вечер 27 ноября состоялись 150 боевых столкновений. Самой "горячей" ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях, также враг был активным на Купянском и Времевском.
По состоянию на утро 28 ноября на фронте в целом произошли 157 боевых столкновений. Самыми "горячими" остаются районы Курахово и Покровска.
В частности, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава противника.
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