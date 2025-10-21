Более 200 боев за сутки: Генштаб показал, как изменилась ситуация на фронте, карты

По данным военных, захватчики нанесли один ракетный удар с применением двух ракет, 63 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб.

Также враг совершил более 4300 обстрелов, в том числе 97 из реактивных систем залпового огня, и применил более 4300 дронов-камикадзе.

Под авиаудары попали районы Орехова в Запорожье и Николаевки в Херсонской области. В ответ украинская артиллерия поразила два района сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 25 управляемых авиабомб, а также совершил 173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одиннадцать атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Каменки и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Петропавловки, Песчаного, Боровской Андреевки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Торское, Дробышево, Колодязи и Шандриголово.

На Славянском направлении наши защитники отбили девять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Григорьевки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки в районах Александро-Шультино, Торецка, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки.

На Покровском направлении произошло 76 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Паньковка, Новоэкономическое, Молодецкое, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лысовка, Зверево, Котлино, Зеленое, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 26 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Поддубное, Вороное, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении наши защитники отбили двадцать атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Щербаков, Каменского, Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.