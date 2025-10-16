Потери РФ снова растут: ВСУ ликвидировали более 1 100 солдат и уничтожили технику

За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 1 140 военных, а также значительное количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, ВСУ уничтожили 28 российских кораблей, 64 468 единиц автотехники и автоцистерн и 3 977 единиц специальной техники.

Общие боевые потери противника включают 427 самолетов, 346 вертолетов и 70 437 БПЛА, а украинские ПВО уничтожили 3 841 крылатую ракету.

Также с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли 1 520 реактивных систем залпового огня и 1 227 средств противовоздушной обороны.

Таким образом, с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 127 300 человек.

Среди наибольших потерь противника - артиллерия и автомобильная техника, что свидетельствует о продолжении эффективной работы украинских ударных дронов и артиллерийских подразделений.

Напомним, Покровское направление стало эпицентром боев за последние сутки. Там враг атаковал 42 раза, из них 38 атак успешно отбиты, еще два боя продолжаются.

По предварительным данным, оккупанты потеряли 138 солдат, уничтожено 4 единицы техники, сбито 3 БПЛА, поражены артсистемы и укрытия врага.

Всего же за последние сутки на фронте было зафиксировано 154 боевых столкновения.

Кроме того, враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, сбросил 106 управляемых авиабомб, применил 2 211 дронов-камикадзе и совершил 3 676 артобстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины.