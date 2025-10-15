Больше 150 боев по всей линии фронта: Генштаб назвал самые горячие направления за 14 октября

Силы обороны Украины удерживают позицию по всей линии фронта — по ряду направлений фиксируется высокая интенсивность боевых действий, авиаудары и массированные обстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
За сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный и 62 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 129 управляемых бомб. Кроме того, оккупанты использовали около 3535 дронов-камикадзе и осуществили 2929 обстрелов позиций войск и населенных пунктов.
Северо-Слобожанское и Курское направления
Произошли пять боевых столкновений. Враг нанес четыре авиаудара, сбросил 12 управляемых бомб и совершил 131 обстрел, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
Южно-Слобожанское направление
Зафиксировано 16 атак в районах Волчанска, Каменки, Западного, Кутьковки, а также по направлениям Колодезное и Бологовка.
Купянское направление
Семь попыток продвижения в районах Песчаное, Петропавловка и Новоплатоновка; одна вражеская атака продолжается.
Лиманское направление
Отражено семь атак в направлениях Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее и Колодец.
Славянское направление
Отбиты четыре атаки; противник вел наступление в районах Ямполь, Переездное и Выемка.
Краматорское направление
Произошли два боевых столкновения в районах Ступочек и Орехово-Василовка.
Константиновское направление
Наши войска отразили десять атак в направлениях Константиновка, Бересток и вблизи Щербиновка, Плещеевка, Русиний Яр и Полтавка.
Покровское направление
За сутки противник 59 раз атаковал позиции в районах Владимиривка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Зверевое, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодец Покровская и Новопавловка. По предварительным данным, потери противника на этом направлении — около 153 человек убитыми и ранеными. Наши силы уничтожили шесть единиц автомобильной техники и пять беспилотников; поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и четыре орудия.
Александровское направление
Отбито 17 атак вблизи Ивановка, Александроград, Вороне, Вербовое, Малиевка, Ялта, Январское, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и Красногорское. Еще шесть столкновений продолжаются.
Гуляйпольское направление
Наступательных действий со стороны противника не зафиксировано.
Ореховское направление
Пять атак у Степного, Плавней и Степногорска; авиационный удар нанесен по Новоандреевке.
Приднепровское направление
Авиация противника нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.
Напоминаем, что после атаки российских беспилотников на территорию Польши государства НАТО усилили интерес к украинскому опыту борьбы с дронами. Украина получает от партнеров конкретные запросы по изучению того, как с начала полномасштабного вторжения развивалась ее система противодействия таким угрозам.
Отметим, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что, несмотря на ожидания быстрого завершения, война России против Украины продолжается уже почти четыре года. Он отметил, что не понимает, почему Владимир Путин затянул конфликт, который, по его словам, принес России множество проблем.