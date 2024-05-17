Более 1400 захватчиков, два самолета и вертолет. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, по данным ISW, российские захватчики продвинулись в Харьковской области и давят в районе Донецка.

Тем временем в сети показали фото аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, который на днях был атакован ракетами наших защитников.

В Госдепартаменте анонсировали изменение ситуации на поле боя из-за новых пакетов военной помощи США для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.