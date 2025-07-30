Более 1400 шатдаунов в месяц: РФ отрезает себя от глобального интернета, - разведка

В июле 2025 года Россия установила антирекорд - 1470 отключений интернета за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины (СВР).

Как сообщается, зафиксированные сбои стали беспрецедентными не только по масштабу, но и по регулярности. Если раньше перебои длились несколько часов или суток и носили локальный характер, то сейчас исчезновение доступа к интернету в отдельных регионах РФ происходит почти ежедневно.

Отключения зафиксированы в десятках регионов, в том числе в Липецкой, Владимирской, Московской, Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях.

В июне 2025 года перебои связи охватили 77 регионов, из которых 47 были полностью отрезаны от сети.

В июле ситуация ухудшилась, с массовыми сбоями дополнительно в 18 регионах. Причем даже те, что расположены далеко от зоны боевых действий (Приморье, Сахалин, Камчатка). Сбои наблюдаются и в работе проводного интернета.

"Россияне вынуждены адаптироваться к жизни без стабильного доступа к сети, что исключает привычное осуществление финансовых транзакций, пользование навигацией и получение онлайн-услуг. Жалобы властям не помогают - наоборот чиновники угрожают отправить жалобщиков на войну против Украины", - отметили в СВР.

Там добавили, что российские силовые структуры совместно с провайдерами принимают решение об ограничении связи на основе оценки "оперативной обстановки", что часто не объясняется подробно. Однако настоящей целью таких действий является контроль информации и ограничение доступа россиян к источникам, нежелательным для Кремля.