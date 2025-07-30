Более 1400 шатдаунов в месяц: РФ отрезает себя от глобального интернета, - разведка
В июле 2025 года Россия установила антирекорд - 1470 отключений интернета за месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины (СВР).
Как сообщается, зафиксированные сбои стали беспрецедентными не только по масштабу, но и по регулярности. Если раньше перебои длились несколько часов или суток и носили локальный характер, то сейчас исчезновение доступа к интернету в отдельных регионах РФ происходит почти ежедневно.
Отключения зафиксированы в десятках регионов, в том числе в Липецкой, Владимирской, Московской, Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областях.
В июне 2025 года перебои связи охватили 77 регионов, из которых 47 были полностью отрезаны от сети.
В июле ситуация ухудшилась, с массовыми сбоями дополнительно в 18 регионах. Причем даже те, что расположены далеко от зоны боевых действий (Приморье, Сахалин, Камчатка). Сбои наблюдаются и в работе проводного интернета.
"Россияне вынуждены адаптироваться к жизни без стабильного доступа к сети, что исключает привычное осуществление финансовых транзакций, пользование навигацией и получение онлайн-услуг. Жалобы властям не помогают - наоборот чиновники угрожают отправить жалобщиков на войну против Украины", - отметили в СВР.
Там добавили, что российские силовые структуры совместно с провайдерами принимают решение об ограничении связи на основе оценки "оперативной обстановки", что часто не объясняется подробно. Однако настоящей целью таких действий является контроль информации и ограничение доступа россиян к источникам, нежелательным для Кремля.
Кремль создал новый мощный инструмент для контроля жителей РФ
Напомним, ранее мы сообщали, что Кремль назначил компанию VK разработчиком национального мессенджера. Так появилось приложение Max, которое объединяет мессенджер, финансовые сервисы и доступ к госуслугам.
По мнению аналитиков, запуск Max дает Кремлю инструменты для масштабного контроля над интернет-активностью граждан. Приложение не использует сквозное шифрование, что делает его уязвимым для слежки.
К тому же с 2022 года Россия усилила давление на иностранные цифровые платформы. Были заблокированы Facebook, Instagram и X, ограничен доступ к YouTube и TikTok.
В июле власти зафиксировали рекордные 2 591 отключение мобильного интернета. Власти утверждают, что это связано с защитой от украинских дронов, но правозащитники видят в этом цензуру.