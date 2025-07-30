Понад 1400 шатдаунів за місяць: Росія встановила антирекорд з відключень інтернету

У липні 2025 року Росія встановила антирекорд - 1470 відключень інтернету за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Як повідомляється, зафіксовані збої стали безпрецедентними не лише за масштабом, але й за регулярністю. Якщо раніше перебої тривали кілька годин або діб і мали локальний характер, то нині зникнення доступу до інтернету в окремих регіонах РФ відбувається майже щоденно.

Відключення зафіксовано в десятках регіонів, зокрема в Липецькій, Володимирській, Московській, Красноярському краї, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Нижньогородській, Свердловській та Тюменській областях.

У червні 2025 року перебої зв’язку охопили 77 регіонів, з яких 47 були повністю відрізані від мережі.

У липні ситуація погіршилася, з масовими збоями додатково в 18 регіонах. Причому навіть ті, що розташовані далеко від зони бойових дій (Примор'я, Сахалін, Камчатка). Збої спостерігаються і в роботі провідного інтернету.

"Росіяни змушені адаптуватися до життя без стабільного доступу до мережі, що виключає звичне здійснення фінансових транзакцій, користування навігацією та отримання онлайн-послуг. Скарги владі не допомагають - навпаки чиновники погрожують відправити скаржників на війну проти України", - зазначили у СЗР.

Там додали, що російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють рішення про обмеження зв’язку на основі оцінки "оперативної обстановки", що часто не пояснюється детально. Проте справжньою метою таких дій є контроль інформації та обмеження доступу росіян до джерел, небажаних для Кремля.