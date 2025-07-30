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Кремль создал новый мощный инструмент для контроля жителей России, - Bloomberg

Россия, Среда 30 июля 2025 15:23
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Кремль создал новый мощный инструмент для контроля жителей России, - Bloomberg Фото: Кремль создает приложение Max для контроля над жителями России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кремль назначил компанию VK разработчиком национального мессенджера. Так появилось приложение Max, которое объединяет мессенджер, финансовые сервисы и доступ к госуслугам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По мнению аналитиков, запуск Max дает Кремлю инструменты для масштабного контроля над интернет-активностью граждан. Приложение не использует сквозное шифрование, что делает его уязвимым для слежки.

Цифровой суверенитет по-китайски

Россия давно стремится к так называемому "цифровому суверенитету" - отказу от западных технологий. Моделью для Кремля служит Китай, где все цифровое пространство находится под контролем государства.

Max создает прецедент, при котором одно приложение станет "всем сразу" - мессенджером, банком, паспортом и пропуском на фестиваль. Это позволит Кремлю централизовать контроль за гражданами.

Вытеснение иностранных платформ

С 2022 года Россия усилила давление на иностранные цифровые платформы. Были заблокированы Facebook, Instagram и X, ограничен доступ к YouTube и TikTok.

В июле власти зафиксировали рекордные 2 591 отключение мобильного интернета. Власти утверждают, что это связано с защитой от украинских дронов, но правозащитники видят в этом цензуру.

Технологии под контролем Газпрома и окружения Путина

Max создается компанией VK, которая через Газпром и аффилированных акционеров полностью контролируется государством. Генеральный директор VK Владимир Кириенко - сын одного из ближайших соратников Путина.

Большинство голосующих акций VK контролируются структурами Юрия Ковальчука - банкира, которого Минфин США назвал "личным банкиром Путина". Через VK Кремль получает доступ к огромному массиву пользовательских данных.

Отказ от прошлого и зачистка интернета

Max - это не просто новое приложение, а попытка Кремля переписать цифровую реальность. С 2011 года, после протестов, организованных через Facebook и VK, власти РФ начали последовательно зачищать онлайн-пространство.

В 2019 году был принят закон, позволяющий фильтровать интернет-трафик, а теперь Москва может полностью изолировать страну от глобального интернета. По мнению экспертов, Max - это не путь к цифровому суверенитету, а разрушение прежнего интернета.

Пользователи пока не готовы

Несмотря на поддержку властей, приложение Max вряд ли быстро станет популярным. По мнению аналитиков, россияне пока будут использовать его только для доступа к государственным сервисам.

"В ближайшие годы люди будут его скачивать, но не станут использовать как основной мессенджер", - считает основатель Roskomsvoboda Саркис Дарбинян. Однако со временем давление властей может изменить ситуацию.

Напомним, российские сайты были запрещены в Украине только в 2017 году. Решением СНБО предусмотрен запрет "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассников" и ряда других российских сайтов и компаний.

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