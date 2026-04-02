Более 14 тысяч энергетиков получат помощь от государства, - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, средства направлены Министерству энергетики и Министерству развития общин для выплат за работу, выполненную в феврале. Из общей суммы 190,7 млн гривен предусмотрено для украинских энергетиков.

"Каждый из 14 тысяч работников получит по 20 тысяч гривен на руки в качестве помощи за сложный труд в чрезвычайных условиях", - заявил он.

Как уточнил министр, в январе 2026 года уже было выплачено почти 152 млн гривен для около 8 тысяч работников аварийных бригад. За февраль помощь от Министерства энергетики получат более 9,5 тысячи человек.

Шмыгаль отметил, что программа поддержки расширена и модифицирована. В нее включены работники, на которых официально возложены функции руководителей аварийных бригад во время выполнения работ, а также сотрудники предприятий других отраслей, которые направлялись в командировку для проведения восстановительных работ по обращениям ОВА.

Следующий транш помощи будет выплачен за работы, выполненные в марте. При этом предприятия смогут подавать через портал "Дія" списки задействованных в восстановлении работников также и в апреле.