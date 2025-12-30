ВСУ отразили более 130 атак противника: вечерняя сводка Генштаба на 29 декабря

К вечеру 29 декабря ситуация на фронте оставалась напряженной: российские войска продолжали массированное давление сразу на нескольких направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Общая обстановка на фронте

По состоянию на 22:00 29 декабря с начала суток зафиксировано 136 боевых столкновений.

Противник нанес 31 авиационный удар, применив 77 управляемых авиабомб, осуществил 2559 обстрелов и более 3200 атак дронами-камикадзе по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Север и восток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские военные отбили два штурма, при этом враг совершил 68 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении отражены девять атак в районах Волчанска, Старицы, Прилепки и в сторону Избицкого.

В Купянском районе противник пять раз пытался потеснить украинские подразделения вблизи Песчаного и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении зафиксировано девять атак, три боестолкновения продолжаются.

Донецкое направление

На Славянском направлении отбиты две атаки в районе Дроновки, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском участке враг 16 раз пытался прорвать оборону вблизи ряда населенных пунктов.

Покровское направление остается одним из самых напряженных: здесь за день произошло 40 штурмовых действий. Украинские военные обезвредили около 130 оккупантов, уничтожив технику, пункты управления БПЛА и укрытия.

Юг

На Александровском направлении отражены 12 атак, на Гуляйпольском зафиксировано 22 боестолкновения, три из них продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях все попытки наступления противника были безрезультатными.