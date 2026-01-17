RU

Более 1100 оккупантов, много дронов и техники: Генштаб обновил потери врага за сутки

Фото: также россияне теряют на фронте артиллерию (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на 17 января потери россиян за сутки составили более 1100 человек личного состава. Также Силы обороны уничтожили много дронов и техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 17 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 225 590 (1 130) чел.
  • танков - 11 569 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 914 (+6) ед.
  • артиллерийских систем - 36 261 (+31) ед.
  • РСЗО - 1 615 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 278 (+1) ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 108 605 (+721) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 601 (+115) ед.
  • специальная техника - 4 044 ед.

Фото: Силы обороны также уничтожают ББМ, ПВО и РСЗО врага (Генштаб Telegram)

Ситуация на фронте

Отметим, согласно последним данным, горячие бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. Но нашим защитникам удается держаться и не давать прохода вглубь территории.

При этом Покровск, Купянск и Мирноград находятся под контролем Украины, несмотря на ложь военного руководства РФ о взятии городов. Хотя в ВСУ и других подразделениях Сил обороны признают - идут сложные бои за территорию.

Также известно, зачем командование ВС РФ распространяло дезинформацию об оккупации городов, которые пока подконтрольны Киеву. Дело в том, что, таким образом, российские чиновники боялись потерять работу и звания.

Отметим, в РФ новый дедлайн по взятию Купянска - февраль этого года.

