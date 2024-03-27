Больше 1000 оккупантов, 27 артсистем и 25 дронов. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 26 марта, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 439 190 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 27 артсистем и 25 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 439190 (+1030) человек ликвидировано;
- танков - 6904 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 13216 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 10931 (+27) ед.;
- РСЗО - 1019 ед.;
- средства ПВО - 728 (+1) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8578 (+25) ед.;
- крылатые ракеты - 2015 (+1) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14539 (+41) ед.;
- специальная техника - 1794 (+5) ед.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг пытается атаковать ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.
В частности в Институте изучения войны, российские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов и вблизи Бахмута. Также на кадрах, опубликованных 25 марта, зафиксирован удар украинского HIMARS бомбой малого диаметра наземного запуска по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области.
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