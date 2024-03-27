Больше 1000 оккупантов, 27 артсистем и 25 дронов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 26 марта, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 439 190 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 27 артсистем и 25 дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг пытается атаковать ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.

В частности в Институте изучения войны, российские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов и вблизи Бахмута. Также на кадрах, опубликованных 25 марта, зафиксирован удар украинского HIMARS бомбой малого диаметра наземного запуска по российскому центру управления беспилотниками вблизи Чернянки Херсонской области.

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