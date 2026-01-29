Придется ли киевлянам платить за отопление, которого нет: что будет в платежках

Из-за российских обстрелов тысячи многоэтажек в Киеве на несколько дней оказываются без отопления. По состоянию на вечер 28 января без тепла оставались 693 дома.

РБК-Украина расспросило директора аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко о том, как рассчитываются суммы в платежках за отопление и нужно ли будет киевлянам платить за дни, когда в домах не было тепла.

Главное:

99,9% киевских домов оборудованы счетчиками, поэтому начисления происходят по факту потребления.

Счетчик умножает объем воды на ее температуру. Если вода холодная - Гигакалории не считаются, следовательно, платить за нее не придется.

Жильцам не нужно никуда обращаться для перерасчета - прибор сам зафиксирует отсутствие тепла.

Сумма за реально потребленное домом тепло делится между квартирами пропорционально их площади.

Суммы в платежках за отопление будут меньше

В Киеве практически 99,9% жилого фонда оборудованы домовыми счетчиками тепла, рассказал эксперт. И именно не основе их показателей формируются платежки.

"Сколько тепла поступило в дом, столько счетчик показал и столько будут платить потребители. Общедомовой счетчик распределяет общий показатель по квартирам, пропорционально их площади. Такая система", - отметил он.

Если в течение дня температура батарей меняется или они бывают абсолютно холодными, то это означает, что теплоноситель не поступает в дом или температура подачи воды снижена. Это тоже будет отображаться в оплате услуги.

"Счетчик считает гигакалории. Система простая: температура теплоносителя умножается на объем носителя и получаются гигакалории. Холоднее - значит показатель будет меньше, теплее - показатель больше. Счетчик - это беспристрастный механизм", - пояснил Сергиенко.

Вопрос - ответ (FAQ):

Как рассчитывается сумма оплаты для отдельной квартиры?

Общедомовой счетчик фиксирует, сколько всего тепла поступило в дом. Этот общий показатель распределяется между всеми квартирами пропорционально их площади.

Во всех ли домах Киева есть счетчики?

Да, покрытие почти полное. Эксперт отмечает, что 99,9% жилого фонда Киева оборудованы домовыми счетчиками тепла.

Нужно ли подавать заявление на перерасчет, если не было тепла?

Если в доме есть счетчик, перерасчет происходит автоматически, поскольку прибор фиксирует только фактически потребленное тепло.

Как счетчик понимает, что батареи были едва теплыми?