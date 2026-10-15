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Более 100 секретных файлов: OpenAI обвиняет Apple в похищении ИИ-разработок

14:16 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
OpenAI разоблачила утечку данных в Apple (коллаж: РБК-Украина)

Разработчик ChatGPT заявил в суде, что бывший сотрудник передал Купертино более сотни конфиденциальных файлов о незапущенных ИИ устройствах.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на материалы судебного дела.

В чем суть новых обвинений?

В судебном иске OpenAI указывает на неназванного сотрудника, который сначала работал в Apple, перешел в OpenAI, а через шесть месяцев вернулся в Купертино.

По данным разработчика ChatGPT, этот специалист скопировал на личные аккаунты более 100 "высокосекретных файлов", а именно:

Производственные данные: информация о специфике производства будущих товаров.

Подробные изображения: фото и чертеж по меньшей мере одного незапущенного ИИ-устройства.

Презентация для руководства: сотрудник провел презентацию планов OpenAI перед топ-менеджментом Apple.

OpenAI отмечает, что поднимала этот вопрос перед Apple, однако производитель iPhone не предоставил гарантии того, что не владеет и не использует эти материалы.

В свою очередь Apple сообщила, что не нашла никаких доказательств этих утверждений, а корпоративная политика компании строго запрещает новым работникам заниматься промышленным шпионажем или использовать данные с предыдущих мест работы.

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История конфликта и судебные риски

Судебная война между компаниями продолжается с июля, когда Apple первой подала иск против OpenAI. Купертино обвиняет своих бывших инженеров Чана Лю и Тана Тана в угоне коммерческой тайны для создания ШИ-железа в OpenAI.

В ответ OpenAI назвала иск "агрессивным и подозрительно личным", заявив, что не нуждается в чужих технологиях.

Сейчас дело находится в фазе ускоренного раскрытия доказательств.

Предоставление доказательств: OpenAI имеет две недели на передачу криминалистических материалов и записей собеседований с бывшими работниками Apple.

Допросы свидетелей: после передачи данных фигуранты дела должны дать показания под присягой.

Судья Эдвард Давила уже заявил о "высокой вероятности" выдачи предварительного запрета, который может временно заблокировать для OpenAI использование спорных технологий Apple.

По мнению аналитиков, это чревато существенным задержанием в разработке первых аппаратных ИИ-устройств от OpenAI.

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