RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Больше 100 единиц автотехники, 55 артсистем, 1250 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ

Фото: названы потери РФ в Украине на 6 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За 5 октября ВСУ ликвидировали на фронте 1250 оккупантов. Также удалось подбить 101 единицу автотехники и 55 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 660470 (+1250) человек ликвидировано;
  • танков - 8919 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 17679 (+21) ед.;
  • артиллерийских систем - 19092 (+55) ед;
  • РСЗО - 1216 ед.;
  • средства ПВО - 970 ед.;
  • самолетов - 368 ед.;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16578 (+49) ед.;
  • крылатые ракеты - 2613 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26006 (+101) ед.;
  • специальная техника - 3363 (+19) ед.

Ситуация на фронте

На Покровском направлении россияне в течение суток 28 раз атаковали ВСУ, один бой по состоянию на 22:00 продолжался. На Кураховском - 26 раз, здесь продолжались три боестолкновения.

По данным Института изучения войны, оккупанты недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области. Кроме того, россияне продвинулись в Торецке, в направлении Покровска и к юго-западу от Донецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине