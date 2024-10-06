Россияне продвинулись в Курской области и на трех направлениях в Украине: карты ISW

Войска оккупантов недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области. В Украине россияне продвинулись в Торецке, в направлении Покровска и к юго-западу от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операции ВСУ в России

Украинские силы 5 октября продолжили наземные атаки в Глушковском районе к западу от главного украинского выступа в Курской области, но не добились подтвержденных успехов.

Российские блогеры сообщили 4 октября, что российские силы отбили Медвежье (к юго-востоку от Глушково), но ISW не обнаружил подтверждения этой информации.

Украина атаковала к юго-западу от Глушково в районе Веселого и Нового Пути; и к юго-востоку от Глушково в районе Медвежьего.

Российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что российские войска продвинулись в ходе механизированной атаки численностью до взвода к юго-востоку от Обуховки (юго-востоку от Коренево). Украинские войска атаковали к юго-востоку от Коренево в направлении Любимовки и Обуховки; к северу от Суджи в направлении Камышевки; и к юго-востоку от Суджи в районе Плехово.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска 4 и 5 октября продолжали наступление в районе Глубокого, а также в районе Старицы, Волчанска и Тихого, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинская бригада, действующая на севере Харьковской области, сообщила, что российские войска применили неуказанное химическое вещество против наступающих украинских войск в неуказанном районе Харьковского направления.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска 5 октября продолжили наступление вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские военные блогеры сделали ряд заявлений о продвижении оккупантов, но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих данных.

Войска РФ продолжили наступление:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Новоосиново, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой;

западнее Сватово в направлении Боровой;

к юго-западу от Сватово в районе Грековки, Макеевки и Невского;

к северо-западу от Кременной в районе Новосадово;

к западу от Кременной в районе Торска.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска 4 и 5 октября продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки, однако подтвержденного продвижения не добились.

Российские войска 5 октября продолжили наступательные операции в районе Часова Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Оккупанты атаковали:

в районе Часова Яра;

к северу от Часова Яра возле Калиновки;

к югу от Часова Яра возле Ступочки;

к юго-востоку от Часова Яра возле Андреевки.

Российские войска недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 3 октября, указывают на то, что захватчики недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в центре Торецка.

Российские войска продолжили наземные атаки в районе Торецка, Дачного, к северо-востоку от Торецка и к юго-западу от Торецка в районе Щербиновки.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в восточном Цукурино (к юго-востоку от Покровска).

Российские блогеры заявили, что оккупанты захватили большую часть Цукурино и что бои продолжаются в районе Измаиловки (к юго-востоку от Покровска и Цукурино), но ISW не видел визуальных подтверждений этих заявлений.

Министерство обороны России заявило, что его войска захватили Желанное Второе (к юго-востоку от Покровска), но ISW не видел визуальных доказательств, подтверждающих это заявление.

Российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Покровска в районе Новоторецка, к юго-востоку от Покровска в районе Селидово, Крутого Яра, Николаевки, Лысовки и Цукурино.

Российские войска 5 октября продолжили наступательные операции к западу от Донецка, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Вместе с тем оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от Донецка во время механизированного наступления численностью в роту и продолжили наступательные операции в этом районе 5 октября. Геолокационные кадры, опубликованные украинской бригадой, действующей к юго-западу от Донецка, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северу от Константиновки и до южной окраины Катериновки.

Российские блогеры заявили, что войска РФ продвинулись дальше в южную часть Катериновки, а также продвинулись к северо-западу от Угледара в направлении Богоявленки. Однако ISW не обнаружила визуального подтверждения этих российских заявлений.

Российские и украинские источники не сообщали о каких-либо боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 5 октября.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области в районе Работино, Малых Щербаков и Каменского, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российский блогер 5 октября заявил, что бои возобновились на островах в дельте Днепра, однако украинский Генштаб не сообщал о каких-либо российских наземных атаках на Херсонском направлении 4 и 5 октября.