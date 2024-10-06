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Понад 100 одиниць автотехніки, 55 артсистем, 1250 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ

Фото: названо втрати РФ в Україні на 6 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За 5 жовтня ЗСУ ліквідували на фронті 1250 окупантів. Також вдалося підбити 101 одиницю автотехніки та 55 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 660470 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків – 8919 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 17679 (+21) од.;
  • артилерійських систем – 19092 (+55) од.;
  • РСЗВ – 1216 од.;
  • засоби ППО – 970 од.;
  • літаків – 368 од.;
  • вертольотів – 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49) од.;
  • крилаті ракети – 2613 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од.;
  • спеціальна техніка - 3363 (+19) од.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку росіяни протягом доби 28 разів атакували ЗСУ, один бій станом на 22:00 продовжувався. На Курахівському - 26 разів, тут тривали три бойові зіткнення.

За даними Інституту вивчення війни, окупанти нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області. Крім того, росіяни просунулися в Торецьку, у напрямку Покровська та на південний захід від Донецька.

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