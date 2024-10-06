Больше 100 единиц автотехники, 55 артсистем, 1250 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ
За 5 октября ВСУ ликвидировали на фронте 1250 оккупантов. Также удалось подбить 101 единицу автотехники и 55 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 660470 (+1250) человек ликвидировано;
- танков - 8919 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 17679 (+21) ед.;
- артиллерийских систем - 19092 (+55) ед;
- РСЗО - 1216 ед.;
- средства ПВО - 970 ед.;
- самолетов - 368 ед.;
- вертолетов - 328 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16578 (+49) ед.;
- крылатые ракеты - 2613 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26006 (+101) ед.;
- специальная техника - 3363 (+19) ед.
Ситуация на фронте
На Покровском направлении россияне в течение суток 28 раз атаковали ВСУ, один бой по состоянию на 22:00 продолжался. На Кураховском - 26 раз, здесь продолжались три боестолкновения.
По данным Института изучения войны, оккупанты недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области. Кроме того, россияне продвинулись в Торецке, в направлении Покровска и к юго-западу от Донецка.
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