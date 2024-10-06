Больше 100 единиц автотехники, 55 артсистем, 1250 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ

За 5 октября ВСУ ликвидировали на фронте 1250 оккупантов. Также удалось подбить 101 единицу автотехники и 55 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте

На Покровском направлении россияне в течение суток 28 раз атаковали ВСУ, один бой по состоянию на 22:00 продолжался. На Кураховском - 26 раз, здесь продолжались три боестолкновения.

По данным Института изучения войны, оккупанты недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области. Кроме того, россияне продвинулись в Торецке, в направлении Покровска и к юго-западу от Донецка.

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