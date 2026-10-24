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Более 10 тысяч разломов: почему Луна стремительно сжимается

19:12 24.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
Более 10 тысяч разломов: почему Луна стремительно сжимается Луна сжимается уже миллиарды лет (коллаж: РБК-Украина)
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Луна продолжает сжиматься из-за постепенного охлаждения недр - этот процесс длится уже около 4,5 миллиарда лет. Ученые оценили, насколько спутник уменьшился за последние сотни миллионов лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике The Planetary Science Journal.

Какая актуальная информация?

Исследователи проанализировали снимки, сделанные камерной системой Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC). На поверхности спутника было обнаружено более 10 тысяч молодых разломов и трещин.

Благодаря этим данным ученые рассчитали, что за последние 400-800 миллионов лет радиус Луны уменьшился примерно на 45 метров .

Как отмечают геологи, по мере дальнейшего охлаждения недр процесс образования новых разломов и роста уже существующих продолжается и по сей день.

Среди обнаруженных деформаций поверхности исследователи зафиксировали 8900 лопастных уступов (длинных изогнутых структур, возникающих из-за сжатия коры) и 2000 небольших хребтов в темных морских равнинах спутника.

Более 10 тысяч разломов: почему Луна стремительно сжимается
Глобальная карта лунных разломов. Красными линиями обозначено более 8900 лопастных уступов, а синими – более 2000 небольших морских хребтов (изображение: NASA/ASU/Intuitive Machines/Smithsonian)

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Тектоника спутника Земли: в чем особенность?

Тектоническая активность на Луне существенно отличается от земной. В отличие от Земли, имеющей около 15 массивных литосферных плит, лунная кора состоит из единственной твердой оболочки.

Поэтому разломы и трещины образуются не на границах плит, а хаотически разбросаны по всей поверхности спутника вследствие общего глобального сжатия планетарного тела.

Катографический анализ показал, что разные регионы Луны имеют разную плотность разломов.

В зонах с более толстой корой трещин оказалось меньше, поскольку в ранний период истории мощный слой коры лучше удерживал тепло внутри и замедлял охлаждение.

Вместо этого массовое образование разломов в этих областях произошло позже, когда внутреннее охлаждение достигло новых этапов.

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