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Понад 10 тисяч розломів: чому Місяць стрімко стискається

19:12 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ольга Завада
Понад 10 тисяч розломів: чому Місяць стрімко стискається Місяць стискається вже мільярди років (колаж: РБК-Україна)
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Місяць продовжує стискатися через поступове охолодження надр - цей процес триває вже близько 4,5 мільярда років. Науковці оцінили, наскільки супутник зменшився за останні сотні мільйонів років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому віснику The Planetary Science Journal.

Яка актуальна інформація?

Дослідники проаналізували знімки, зроблені камерною системою Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC). На поверхні супутника було виявлено понад 10 000 молодих розломів і тріщин.

Завдяки цим даним науковці розрахували, що за останні 400-800 мільйонів років радіус Місяця зменшився приблизно на 45 метрів.

Як зазначають геологи, у міру подальшого охолодження надр процес утворення нових розломів та зростання вже існуючих триває і донині.

Серед виявлених деформацій поверхні дослідники зафіксували 8 900 лопатевих уступів (довгих вигнутих структур, що виникають через стискання кори) та 2 000 невеликих хребтів в темних морських рівнинах супутника.

Понад 10 тисяч розломів: чому Місяць стрімко стискається
Глобальна карта місячних розломів. Червоними лініями позначено понад 8900 лопатевих уступів, а синіми - понад 2000 невеликих морських хребтів (зображення: NASA/ASU/Intuitive Machines/Smithsonian)

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Тектоніка супутника Землі: у чому полягає особливість?

Тектонічна активність на Місяці суттєво відрізняється від земної. На відміну від Землі, яка має близько 15 масивних літосферних плит, місячна кора складається з єдиної твердої оболонки.

Через це розломи та тріщини утворюються не на межах плит, а хаотично розкидані по всій поверхні супутника внаслідок загального глобального стиснення планетарного тіла.

Катографічний аналіз показав, що різні регіони Місяця мають різну щільність розломів.

У зонах із товстішою корою тріщин виявилося менше, оскільки в ранній період історії потужний шар кори краще утримував тепло всередині та сповільнював охолодження.

Натомість масове утворення розломів у цих областях відбулося пізніше, коли внутрішнє охолодження досягло нових етапів.

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