Более 10 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Как отмечают в министерстве обороны Тайваня, Китай возобновил военную активность вокруг острова. В частности, в ведомстве обнаружили 22 самолета, в том числе истребители, бомбардировщики и беспилотники. 13 из них вошли в зону "ответа" островного государства.

Тайвань отправил свои самолеты и корабли для наблюдения. Утверждается, что Китай не объявлял о проведении учений в настоящее время в этом районе.

Конфликт Тайваня и Китая

Китай считает Тайвань своей страной. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

19 августа Китай начал воздушное и морское патрулирование и обучение ВМС и ВВС вокруг острова. США призвали Пекин прекратить военное давление на Тайвань и заявили, что будут продолжать внимательно следить за ситуацией.