"Для меня они только обменный фонд": Сенцов рассказал, как взял в плен 18-летнего россиянина

В плен к украинским защитникам попали еще несколько пленных россиян, младшему из которых 18 лет.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщения режиссера и военного Олега Сенцова в Facebook .

Олег Сенцов рассказал, что россияне попали в украинский плен не в Курской области. Одному из них в ноябре должно исполниться 19 лет. Ему предложили пойти либо в тюрьму, либо на войну, и юноша выбрал второй вариант.

"И теперь я мотаю ему руки скотчем, а он спрашивает, когда можно позвонить маме", – рассказывает Сенцов.

Военный отмечает, что пленникам дают воды и покурить. Их не унижают, однако предупреждают, что они могут получить пулю в голову, если будут сопротивляться.

"У меня много ярости против россиян и абсолютно безразличен к ним, как пленных. И не потому, что они имеют преимущественно такой зачуханный вид и сразу становятся зайками, а я так хорош. Для меня они только обменный фонд за который можно вытащить наших из вражеской тюрьмы", – отмечает Олег Сенцов.

Он также говорит, что когда смотрит на наших защитников рядом с такими "иностранными туристами", то есть понимание, что мы побеждаем. По его словам, украинским защитникам очень тяжело и может быть еще труднее, но мы побеждаем.

Реакция подписчиков Олега Сенцова

Сообщение Олега Сенцова собрало много одобрительных комментариев. Его подписчики благодарят за службу и преданность Украине.

Комментарии под сообщением Олега Сенцова (скриншот со страницы в Facebook)

Что известно об Олеге Сенцове

14 марта 2022 Олег Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупантов в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

До 2016 года режиссер был женат на Алле, однако их брак закончился разводом. Сенцов объяснил, что причиной стало то, что Алла поддержала аннексию Крыма.

От первого брака у него двое детей: 21-летняя дочь Алина и 19-летний сын Владислав, у которого диагностированы расстройства аутического спектра.

Также у Сенцова есть дочь Эмма, которая родилась 5 февраля 2021 года от журналистки Юлии Бабич.

В декабре 2022 года у режиссера родился сын Демьян от новой жены Вероники Вельч, с которой он зарегистрировал брак летом 2022 года.

Отметим, недавно Олег Сенцов опубликовал свежую фотографию, на которой он в военной форме. Он подписал фото: "На работе".

Олег Сенцов (фото: Facebook)