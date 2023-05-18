Месть за критику? Правительство Грузии не согласовывает визит президента в Брюссель

В правящей партии объяснили, почему правительство до сих пор не подтвердило ее поездку в Брюссель 31 мая.

"Мы опасаемся, что визит президента и его заявления нанесут ущерб нашему стремлению получить статус кандидата - лучше, чтобы президент не имела широкой арены при таких дискредитирующих заявлениях", - заявил сегодня журналистам глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Он также напомнил, что Зурабишвили делала заявления в адрес правительства, что оно лишь формально выполняет условия для получения статуса кандидата.

Кроме того, Кобахидзе отметил, что Зурабишвили якобы спекулирует, связывая два вопроса - прямые рейсы с Россией и статус кандидата в ЕС для Грузии, и напомнил, что правительство имеет конституционное право не давать ей разрешения на поездку.

Напомним, Зурабишвили неоднократно критиковало правительство своей страны. В частности, она поддержала протестующих против закона об иноагентах, а также критиковала правительство за возобновление авиарейсов из РФ.

После возобновления авиасообщения между Грузией и Россией в ЕС усомнились в европейском курсе Грузии. Зурабишвили в отличие от правительства раскритиковала идею возобновления авиарейсов с Россией.

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