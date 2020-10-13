Боррель оголосив про підготовку нових санкцій проти Білорусі, які включають Лукашенко

Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про підготовку нового пакету санкцій ЄС щодо Білорусі. Він охоплює санкції проти Олександра Лукашенка.

Про це він сказав в ході розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

"Верховний представник пояснив, що Рада голів МЗС Євросоюзу 12 жовтня політично схвалила початок підготовки таких санкцій, зокрема проти Олександра Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Крім цього, представник Євросоюзу з закордонних справ заявив, що режим Лукашенко втратив свою легітимність і низько впав, насамперед в очах власних громадян.

Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі загрожує демонстрантам застосуванням бойової зброї, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними".