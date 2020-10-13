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Боррель оголосив про підготовку нових санкцій проти Білорусі, які включають Лукашенко

Брюссель , Вівторок 13 жовтня 2020 18:59
Боррель оголосив про підготовку нових санкцій проти Білорусі, які включають Лукашенко
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про підготовку нового пакету санкцій ЄС щодо Білорусі. Він охоплює санкції проти Олександра Лукашенка.

Про це він сказав в ході розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

"Верховний представник пояснив, що Рада голів МЗС Євросоюзу 12 жовтня політично схвалила початок підготовки таких санкцій, зокрема проти Олександра Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Крім цього, представник Євросоюзу з закордонних справ заявив, що режим Лукашенко втратив свою легітимність і низько впав, насамперед в очах власних громадян.

Також повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі загрожує демонстрантам застосуванням бойової зброї, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними".

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