Помпео зустрінеться з Путіним в Росії

Держсекретар США Майк Помпео відвідає Москву (РФ) з 12 по 14 травня і зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держдепу США.

Зазначається, що 13 травня Помпео зустрінеться в Москві зі співробітниками посольства США, представниками американського ділового співтовариства та американськими студентами.

"Держсекретар Помпео відправиться в Сочі, в Росію, 14 травня і зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити цілий ряд двосторонніх і багатосторонніх викликів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Помпео заявив, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що РФ повинна припинити втручання у внутрішню політику Венесуели та інших країн.

Також РБК-Україна писало, Помпео заявив, що загроза втручання Російської Федерації (РФ) в американські вибори не обмежиться досвідом минулих років, вона зберігатиметься протягом наступних десятиліть.

Зокрема, держсекретар заявив, що США будуть протистояти поширенню впливу Росії у Венесуелі на Кубі й у всьому Західному півкулі