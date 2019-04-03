США заявили про готовність протистояти росту впливу РФ на Заході

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео заявив, що поїде до Венесуели наступного тижня

США будуть протистояти поширенню впливу Росії у Венесуелі, на Кубі й у всій Західній півкулі. Про це заявив держсекретар Майкл Помпео, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Помпео заявив, що поїде до Венесуели на наступному тижні, щоб поговорити про цю загрозу.

"Шкода, що попередня адміністрація США дозволила Росії поширити свій вплив на Кубі та по всій Західній півкулі. Ми дуже зосереджені на тому, щоб виправити це. Венесуела є одним з таких місць, але ми бачимо (вплив Росії, - ред.) і в інших місцях", - заявив Помпео.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть розглядати будь-який крок з організації або розширення військових операцій в боліваріанській республіці як пряму загрозу міжнародному співтовариству.

Зазначимо, Сполучені Штати Америки вивчають, як відповісти на військову підтримку Росією президенту Венесуели Ніколасу Мадуро, і одним із варіантів відповіді можуть бути нові санкції.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з дружиною Хуана Гуаидо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели, що Росія повинна покинути Венесуелу.