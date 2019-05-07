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Помпео в останній момент скасував візит до Берліна

Новини » Політика    07.05.2019 - 12:39
Помпео в останній момент скасував візит до Берліна
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео послався на "невідкладні справи"

Держсекретар США Майкл Помпео в останній момент скасував офіційний візит до Берліна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euronews.

Помпео послався на "невідкладні справи". У Держдепартаменті повідомили, що хотіли б відкласти заплановані зустрічі, а сам держсекретар розраховує найближчим часом відвідати столицю Німеччини.

Помпео повинен був прилетіти в Берлін сьогодні. Держсекретар повинен був провести переговори з канцлером Ангелою Меркель та головоюМЗС Німеччини Хайко Маасом. Зокрема, вони повинні були обговорити ситуацію в Україні.

Також в Помпео запланована на 8 травня зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей в Лондоні. Вчора Помпео відвідав Фінляндію, де взяв участь в 11-й міністерській зустрічі Арктичної Ради і виголосив промову по арктичній політиці США.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео повідомив перспективи співпраці США з Україною після виборів. Він підтвердив прихильність США роботі з тим, кого український народ обере для досягнення успіху безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України.

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