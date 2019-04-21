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У Держдепі США оцінили співпрацю з Україною після виборів

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 00:31
У Держдепі США оцінили співпрацю з Україною після виборів
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Госекретарь Помпео запевнив, що співпраця буде продовжуватися в незалежності від результату голосування

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео повідомив про перспективи співпраці США з Україною після виборів президента-2019. Як передає РБК-Україна, про це повідомив спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер.

Зокрема, він написав, що Помпео зателефонував обом кандидатам в президенти України - Петру Порошенку і Володимиру Зеленському, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

"Він підтвердив нашу прихильність роботі з тим, кого український народ обере для досягнення успіху безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України", - зазначив Волкер в своєму Twitter.

У Держдепі США оцінили співпрацю з Україною після виборів

Нагадаємо, директор з планування політики в Державному департаменті США Кірон Скіннер раніше заявляла, що саме українці приймуть рішення про те, хто отримає владу в результаті перемоги в другому турі виборів президента. Вона зазначила, що у Вашингтоні були б щасливі, якби в Україні не було російської присутності.

Також Волкер заявляв, що США підтримують демократичну, процвітаючу, безпечну Україну з українським Кримом.

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