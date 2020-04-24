Помпео: влада Китаю могла знати про коронавірус вже в листопаді 2019

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Вашингтон намагається отримати від Китаю оригінальні зразки

Державний секретар США Майк Помпео вважає, що влада Китаю могла знати про коронавірус вже в листопаді 2019 року. Про це він заявив в інтерв'ю радіоведучому Ларрі О'Коннору, передає сайт Держдепу.

За його словами, США все ще хочуть отримати від Китаю оригінальні зразки коронавіруса, виявлені в Ухані.

"Ви пригадайте, що перші випадки цього коронавірусу були відомі китайському уряду, ймовірно, вже в листопаді, але вже точно до середини грудня. Вони забарилися з тим, щоб інформувати про це всіх у світі, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я", - заявив Помпео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче відправити фахівців до Китаю для розслідування спалаху COVID-19. До цього на ізраїльському ТВ заявили, що США попередили союзників про коронавірус ще в листопаді.

Також повідомлялося, що США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу. На думку держсекретаря, Китай мав необхідну інформацію на початку спалаху, однак не оприлюднив її своєчасно.