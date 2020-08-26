ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Помпео: США готові допомогти Євросоюзу розслідувати отруєння Навального

Вашингтон, Середа 26 серпня 2020 05:22
Помпео: США готові допомогти Євросоюзу розслідувати отруєння Навального
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Помпео сподівається на повне одужання російського опозиціонера

Глава Держдепу Майкл Помпео заявив, що якщо висновки німецьких лікарів про отруєння Олексія Навального підтвердяться, США будуть готові надати допомогу Євросоюзу в розслідуванні. Причетні до цього злочину мають притягнуті до відповідальності

Про це йдеться в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепу.

За його словами, Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний.

"Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне та прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо з сім'єю Навального і сподіваємося на його повне одужання", - додав глава американської дипломатії.

Нагадаємо, 20 серпня російського політика Олексія Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, на якому він повертався до Москви з Томська. Він впав у кому. 22 серпня його транспортували в клініку в Німеччині.

Німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

Раніше в Європейському союзі рішуче засудили ситуацію, схожу на замах на життя Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати АмерикиНавальный
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся