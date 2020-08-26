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Помпео: США готовы помочь Евросоюзу расследовать отравление Навального

Вашингтон, Среда 26 августа 2020 05:22
Помпео: США готовы помочь Евросоюзу расследовать отравление Навального
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Помпео надеется на полное выздоровление российского оппозиционера

Глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что если выводы немецких врачей об отравлении Алексея Навального подтвердятся, США будут готовы оказать помощь Евросоюзу в расследовании. Причастные к этому преступлению должны быть привлечены к ответственности

Об этом говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

"Семья Навального и российский народ заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому были привлечены к ответственности. Мы мысленно пребываем с семьей Навального и надеемся на его полное выздоровление", - добавил глава американской дипломатии.

Напомним, 20 августа российского политика Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. Он впал в кому. 22 августа его транспортировали в клинику в Германии.

Немецкие врачи заявили, что Навального отравили веществом группы "холинэстеразы".

Ранее в Европейском союзе решительно осудили ситуацию, похожую на покушение на жизнь Навального.

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