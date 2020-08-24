Німецькі лікарі заявили про отруєння Навального

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Для підтвердження лікарі проведуть додаткові аналізи

Російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи "холінестерази". Такі результати представили німецькі лікарі за результатами діагностики.

Про це повідомили в берлінській клініці "Шаріте", де проходить лікування Навальний.

Як зазначили в клініці, наявність "холінестерази" було підтверджено кількома оцінками, однак, щоб точно визначити конкрентное речовина медики проведуть додатково ще одні аналізи.

"Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи активних речовин, які називаються інгібіторами холінестерази. Конкретне речовина ще не відомо, і був започаткований ще один обширний аналіз", - повідомили в клініці.

Лікарі уточнили, що Навальний залишається в штучній комі. Загрози його життю немає, проте можливі довгострокові наслідки.

"Результат хвороби залишається неясним, не можна виключати довгострокові наслідки, особливо в області нервової системи, у будь-який момент", - повідомили в клініці.

Зазначимо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня після того, як йому стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де він пробув до 22 серпня. За словами прес-секретаря Навального, його могли отруїти, підмішавши отруту в чай.

При цьому російські лікарі заявили, що у крові Навального не було виявлено отрути, а причиною коми могло стати порушення обміну речовин.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Німеччини заявило про ймовірне отруєння Навального та необхідності охорони для нього.