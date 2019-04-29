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Генпрокурор США відмовляється від дачі показань по доповіді Мюллера

Новини » Політика    29.04.2019 - 05:20
Генпрокурор США відмовляється від дачі показань по доповіді Мюллера
Фото: Вільям Бар (архівне фото)

Засідання заплановане на четвер

Генеральний прокурор США Вільям Бар виступає проти дачі показань Юридичному комітету Палати представників на закритому засіданні, присвяченому фрагментам, вилученим з оприлюдненою версією доповіді за підсумками "російського розслідування", яким керував спецпрокурор Роберт Мюллер. Про це повідомляє Reuters.

Один із співробітників Конгресу повідомив, що Бар погрожує, що відмовиться від запланованої появи на засіданні комітету в четвер.

Голова комітету демократ Джеррольд Надлер запропонував, щоб Бар дав публічні свідчення, після чого відбулася закрита частина слухань для обговорення питань конфіденційного характеру. Передбачалося, що в другій частині взяли б участь юристи апарату комітету.

Співробітник Конгресу повідомив, що Бар виступив проти цих умов.

Очікується, що в середу генеральний прокурор виступить в Юридичному комітеті Сенату. Представник Міністерства юстиції, яке очолює Бар, не відповіла на прохання про коментар.

Раніше в цьому місяці Бар опублікував відредаговану версію доповіді Мюллера за підсумками 22-місячного розслідування російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

Нагадаємо, 18 квітня, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори у США в 2016 році.

З доповіді випливає, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори. Однак завдяки розслідуванню Мюллера тепер відомо, що росіяни не співпрацювали з президентом Трампом або кампанією Трампа,

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