Помпео пригрозили повісткою до суду, якщо не надасть інформацію по Ірану

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу Сполучених Штатів пригрозив викликати повісткою держсекретаря Майка Помпео, якщо той не надасть інформацію про політику щодо Ірану і іранських розпорядженнях президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Представник демократів Еліот Енгель заявив, що у вівторок, 14 січня, направить лист Помпео і міністру оборони Майку Есперо з проханням отримати інформацію про удар, в результаті якого загинув іранський військовий командувач Кассем Сулеймані.

Комітет під керівництвом демократів прагне отримати додаткову інформацію про вбивство іранського командувача.

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. За словами постійного представника Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчи, Тегеран завершив помста за вбивство генерала Касема Сулеймані і не буде робити нових військових атак у разі відсутності агресії з боку США.