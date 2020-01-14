Помпео пригрозили повесткой в суд, если не предоставит информацию по Ирану

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов пригрозил вызвать повесткой госсекретаря Майка Помпео, если тот не предоставит информацию о политике в отношении Ирана и иранских распоряжениях президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель демократов Элиот Энгель заявил, что во вторник, 14 января, направит письмо Помпео и министру обороны Майку Эсперо с просьбой получить информацию об ударе, в результате которого погиб иранский военный командующий Кассем Сулеймани.

Комитет под руководством демократов стремится получить дополнительную информацию об убийстве иранского командующего.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Тогда Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. По словам постоянного представителя Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, Тегеран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет совершать новых военных атак в случае отсутствия агрессии со стороны США.